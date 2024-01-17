МО РФ сообщило об уничтожении ПТРК "Фагот" командного пункта ВСУ на купянском направлении

Цель поразили военнослужащие мобильной группы истребителей танков мотострелкового подразделения группировки войск "Запад", отметили в ведомстве

ТАСС, 17 января. Военнослужащие мобильной группы истребителей танков (МГИТ) мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил РФ при помощи противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" из состава мобильной группы истребителей танков группировки войск "Запад" уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, основной задачей МГИТ является борьба с танками. В ходе выполнения задач военнослужащие мобильных групп истребителей танков также уничтожают и наблюдательные пункты противника.

"Постоянно поднимаем коптеры, ведем наблюдение за той стороной, за всеми их передвижениями. <...> Оператор-наводчик передает координаты. Я, соответственно, передаю их расчету, и они уже наносят огневой удар", - рассказал о боевой работе командир взвода на видео, предоставленном Минобороны.