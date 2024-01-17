Минобороны России сообщило об уничтожении вооруженной группы ВСУ на купянском направлении

В ведомстве пояснили, что артиллеристы группировки войск "Запад" применили для этого гаубицу Д-30

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Запад" в ходе выполнения огневых задач на купянском направлении уничтожил вооруженную группу и бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Во время проведения разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения на одном из участков обнаружили скопление живой силы противника. После выявления операторами разведывательного БПЛА местонахождения вооруженной группы ВСУ, координаты целей были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-мм гаубицы Д-30 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" было нанесено огневое поражение обнаруженной вооруженной группе и бронированной машине ВСУ", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что боевая работа расчетов 122-мм гаубиц Д-30 чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами. Также артиллеристы используют противотанковые кумулятивные, дымовые, осветительные снаряды.

"Противник предпринял попытку ротации своих войск в составе группы из десяти человек. У них принцип такой, если не выкопано определенное количество траншей и окопов, никого на отдых не отправят. Эти боевики с задачей справились. Все выкопали. Привезли на их место новых. Мы заметили их с "птички" и накрыли вместе с бронированной машиной", - сказал командир расчета гаубицы Д-30 с позывным Черный, его цитирует военное ведомство.