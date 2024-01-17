Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ "Лелека-100" в Херсонской области

В ведомстве отметили, что для этого применили зенитный ракетный комплекс "Стрела-10"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" одного из соединений ВДВ из состава группировки "Днепр" уничтожил в Херсонской области украинский разведывательный дрон "Лелека-100". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время боевого дежурства наблюдателем в воздухе был обнаружен нераспознанный БПЛА (беспилотный летательный аппарат - прим. ТАСС), который летел вдоль русла реки, ведя разведку левого берега Днепра, где держат оборону российские подразделения. В дальнейшем БПЛА был распознан как разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека-100". С наблюдательного поста немедленно было доложено на пункт управления об обнаружении вражеского разведывательного беспилотника. Цель была взята на сопровождение экипажем ЗРК "Стрела-10М". После получения подтверждения цели десантники-зенитчики пуском ракеты сбили и уничтожили украинский разведывательный БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи ЗРК "Стрела-10" Воздушно-десантных войск ежедневно несут боевое дежурство по прикрытию своих подразделений от средств воздушной разведки и нападения ВСУ, сбивая и уничтожая несколько украинских беспилотников.