МО РФ сообщило о ликвидации 25 дронов и 13 снарядов HIMARS ВСУ на донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев рассказал, что при поддержке огня артиллерии удалось отразить пять атак штурмовых групп украинских военных в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки российских войск "Юг" уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 25 украинских летательных беспилотных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS", - сказал Астафьев.

По его данным, на донецком направлении подразделения группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка.