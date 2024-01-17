В РФ разработали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей при помощи РСЗО

В стране уже провели его полигонные испытания

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин при помощи ракетных систем залпового огня (РСЗО) разработали в России. Уже проведены его полигонные испытания, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Изобретение позволит существенно повысить эффективность дистанционного минирования с использованием реактивной системы залпового огня за счет установки минных полей из противотанковых мин на местности на больших дальностях и за короткий промежуток времени. На заявляемый кассетный блок для дистанционного минирования разработана техническая документация и проведены полигонные испытания кассетных блоков для дистанционного минирования в головных частях реактивных снарядов", - говорится в документе.

Разработчики, среди которых генеральный директор АО "Технодинамика" Игорь Насенков, уточняют, что изобретение относится к кассетным боеприпасам, а именно - к кассетным блокам для дистанционного минирования местности противотанковыми кумулятивными минами.