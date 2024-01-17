МО РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, на этом направлении ВСУ потеряли до 290 военнослужащих за сутки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион".