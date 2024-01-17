17 января, 11:00,
обновлено 17 января, 11:07
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, на этом направлении ВСУ потеряли до 290 военнослужащих за сутки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион". 

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