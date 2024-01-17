МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили три атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе противника в районе Григоровки и Серебрянского лесничества.

Отмечается, что общие потери противника составили "до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30".