17 января, 11:02,
обновлено 17 января, 11:07
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили 11 снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire

По данным ведомства, уничтожен 21 украинский беспилотник

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 11 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха", а также Vampire чешского производства.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 11 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", а также Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Новониколаевка, Горловка и Пески Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. 

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