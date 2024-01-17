МО РФ сообщило о поражении трех складов боеприпасов, РЛС П-18 и "Небо-СВ"

По данным ведомства, ВС РФ также поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ракетчики, артиллеристы и дроны группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки поразили три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ".

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", - говорится в сообщении.