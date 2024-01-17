МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 30 военных

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Группировка ВС РФ "Запад" отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, противник потерял до 30 военнослужащих и 5 единиц техники.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля", - сообщили в ведомстве.