МО РФ сообщило о поражении опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

Как рассказали в ведомстве, точным огнем с закрытых огневых позиций были уничтожены несколько блиндажей вместе с личным составом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Артиллеристы Южного военного округа уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, противник потерял свыше 20 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" артиллерийского подразделения 49-й общевойсковой армии на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции уничтожили свыше 20 военнослужащих ВСУ на опорном пункте", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что опорный пункт использовался противником для очередной попытки наступления. "Расчетами беспилотных летательных аппаратов разведчиков Южной группировки войск в лесополосе было выявлено скопление военнослужащих украинских националистических подразделений, что свидетельствовало о формировании штурмовой группы для очередной попытки наступления", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в Минобороны России, точным огнем с закрытых огневых позиций расчеты уничтожили прямыми попаданиями несколько блиндажей вместе с личным составом. "Корректировка огня российских орудий велась в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов для нанесения максимального огневого поражения противнику", - уточнили в ведомстве.