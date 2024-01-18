В Минобороны РФ заявили о потерях ВСУ на купянском направлении

В ведомстве сообщили, что противник потерял до 155 военных

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Группировка Вооруженных сил (ВС) РФ "Запад" отбила за сутки шесть атак Вооруженных силы Украины (ВСУ) на купянском направлении, противник потерял до 155 военных и 8 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и САУ "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.