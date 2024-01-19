В Кубинке у Главного храма Вооруженных сил РФ начались крещенские купания

В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Традиционные крещенские купания начались у Главного храма Вооруженных сил России в Кубинке, где в купелях омовение одновременно могут совершить 14 человек, рассказали ТАСС в Минобороны РФ.

Торжественное освящение купели состоялось у Южных ворот храма после богослужения в ночь с 18 на 19 января. Богослужение возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова протоиерей Александр Солдатенков.

"В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья. Каждый желающий смог окунуться в освященную купель, количество которых такое, что одновременно могут погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могли переодеться и согреться, а также выпить горячий чай", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в честь Крещения в 9:00 мск в храме состоится праздничная литургия. Службу возглавит Феогност - митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. По окончании литургии он освятит воду, которую можно будет набрать до 19:00 19 января.