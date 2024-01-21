Моряки Северного флота отметили 323-ю годовщину инженерных войск России

Начальник морской инженерной службы СФ полковник Вадим Храпунов поздравил сотрудников морской инженерной службы, личный состав инженерных частей и подразделений

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Моряки инженерного полка Северного флота (СФ) ВС РФ отметили 323-ю годовщину со дня образования инженерных войск. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"На строевом плацу части начальник морской инженерной службы Северного флота полковник Вадим Храпунов поздравил сотрудников морской инженерной службы, личный состав инженерных частей и подразделений с 323-летием инженерных войск России", - говорится в распространенном сообщении.

Храпунов отметил важную роль инженерных подразделений СФ в ходе проведения специальной военной операции (СВО), в освоении флотом Арктики, эффективном решении всех задач инженерного обеспечения, обеспечении повседневной деятельности сил флота, подготовке и проведении учений и других мероприятий боевой подготовки в суровых условиях Крайнего Севера, утилизации боеприпасов и взрывоопасных предметов, которые продолжают обнаруживаться в местах боев времен Великой Отечественной войны на Кольском полуострове.

Бойцам, принимавшим участие в ходе СВО, вручили государственные награды. Также состоялась церемония возложения венков к памятному знаку "Саперам - североморцам, погибшим на Северном Кавказе". Для гостей полка, ветеранов, военнослужащих и членов семей была организована выставка, представляющая современные средства инженерного вооружения ВС РФ.