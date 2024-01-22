В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили самолет Су-25 ВСУ

По данным ведомства, также перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

В Минобороны России также сообщили, что за сутки сбито 76 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Новоселовка, Водяное, Верхнеторецкое, Липовое Донецкой Народной Республики, Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики, Очереватое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области и Токаревка Харьковской области.