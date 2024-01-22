Минобороны РФ сообщило об уничтожении с начала СВО свыше 11 тыс. беспилотников ВСУ

По данным ведомства, также уничтожили 568 самолетов, 265 вертолетов и 451 зенитный ракетный комплекс

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские войска с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более 11 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 033 беспилотных летательных аппарата, 451 зенитный ракетный комплекс, 14 738 танков и других боевых бронированных машин, 1 205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 727 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.