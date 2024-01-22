Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 120 военнослужащих

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 120 военных, а также две самоходные артиллерийские установки (САУ) "Акация".

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 120 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и гаубица Д-20", - добавили там.