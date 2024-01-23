Липецкий механический завод "Калашникова" поставил в войска противокумулятивные экраны

Исполнительный директор завода Вениамин Сизов отметил, что предприятие будет увеличивать объем поставок выпускаемого изделия

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн "Калашников") выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку в войска решетчатых противокумулятивных экранов для техники. Об этом сообщили в концерне.

"Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ") выполнил обязательства 2023 года на поставку решетчатых экранов (РЭ) в адрес заказчика. Изделия отгружены в полном объеме. Решетчатый экран - элемент пассивной защиты боевой техники. Принцип действия РЭ основан на уменьшении разрушительного действия кумулятивной струи боеприпаса при его попадании между полосками решетки", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Калашникова".

Как отметил исполнительный директор завода Вениамин Сизов, предприятие будет увеличивать объем поставок выпускаемого изделия.

ЛМЗ - один из ведущих российских производителей самоходных гусеничных шасси для ЗРК С-300ВМ и С-300В4. В линейку продукции входят пять типов тягачей в зависимости от оснащения. Кроме того, на предприятии налажено производство контейнеров динамической защиты. Производство решетчатых экранов предприятие освоило в 2023 году.