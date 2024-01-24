Специалисты тыла ВС РФ развернули полевые кухни, бани и прачечные на купянском направлении

В Минобороны России отметили, что передвижные автономные комплексы на базе "Камаза" в работе ежедневно

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты тыла Западной группировки ВС РФ в одном из новых районов размещения подразделений на купянском направлении развернули все необходимые объекты материально-технического обеспечения, включая полевые кухни, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие материально-технического обеспечения группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений на купянском направлении развернули современные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, другие объекты материально технического обеспечения. Также развернуты жилые блиндажи с электричеством и водоснабжением", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что обеспечение баней и прачечной военнослужащих на передовой является одной из основных задач подразделений МТО. "Передвижные автономные комплексы на базе четырехосного "Камаза" в работе ежедневно. Работают они автономно, запускаются быстро. В течение получаса после запуска генератора готовы к работе. Вместе с передвижным банным комплексом всегда перемещается мобильная прачечная, в которой имеется несколько стиральных машин, электричество от генератора, резервуар с водой", - добавили МО РФ.