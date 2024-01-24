МО РФ сообщило о нанесении огнеметчиками трех ударов по опорным пунктам ВСУ под Макеевкой

Начальник подразделения группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский отметил, что за сутки потери украинской армии на купянском направлении составили до 45 военнослужащих

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) ВС РФ нанесли три удара по взводным опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Макеевки. Об этом ТАСС сообщил начальник подразделения группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли три удара по взводным опорным пунктам противника в районе Макеевки. За сутки потери противника на купянском направлении составили до 45 военнослужащих, САУ "Гвоздика", три миномета, два пикапа и четыре беспилотника", - сказал он.

По словам Зыбинского, мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп 32-й, 66-й механизированных бригад, а также 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах Синьковки, Макеевки и Табаевки. "Все контратаки отражены, позиции не утрачены", - заключил офицер.