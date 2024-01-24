24 января, 03:48
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о нанесении огнеметчиками трех ударов по опорным пунктам ВСУ под Макеевкой

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Начальник подразделения группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский отметил, что за сутки потери украинской армии на купянском направлении составили до 45 военнослужащих

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) ВС РФ нанесли три удара по взводным опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Макеевки. Об этом ТАСС сообщил начальник подразделения группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

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"Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли три удара по взводным опорным пунктам противника в районе Макеевки. За сутки потери противника на купянском направлении составили до 45 военнослужащих, САУ "Гвоздика", три миномета, два пикапа и четыре беспилотника", - сказал он.

По словам Зыбинского, мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп 32-й, 66-й механизированных бригад, а также 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах Синьковки, Макеевки и Табаевки. "Все контратаки отражены, позиции не утрачены", - заключил офицер. 

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