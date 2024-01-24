Минобороны РФ показало работу дронов "Суперкам" на южнодонецком направлении

Беспилотники корректируют нанесение по противнику ударов артиллерии, танков и других боевых машин, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новейшие разведывательные беспилотные летальные аппараты "Суперкам" группировки войск "Восток" осуществляют круглосуточное дежурство над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Беспилотники корректируют нанесение по противнику ударов артиллерии, танков и других боевых машин на южнодонецком направлении. От момента обнаружения цели до нанесения ей огневого поражения проходит всего несколько минут", - говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что боевой расчет БПЛА состоит из двух человек. "Они могут подойти незамеченными куда угодно и работать практически из любой позиции. Для того, чтобы полностью развернуть оборудование и запустить беспилотный летательный аппарат в небо, требуется не больше 15 минут. Для того, чтобы придать летательному аппарату первоначальный импульс, используют специальное устройство - так называемую эластичную катапульту", - рассказали в оборонном ведомстве.

"Суперкам" способен работать в условиях радиоэлектронного подавления противника, поскольку имеет высокую степень защиты от средств РЭБ. Беспилотник - электрический и почти бесшумный. Летает на высоте около 2 км, поэтому его сложно обнаружить. Собранные данные в режиме реального времени передаются на этот пункт управления.

По словам старшего оператора БПЛА с позывным Кок, одна из задач расчетов - проверка перемещений подразделений противника за последние сутки. "Работа борта осуществляется в основном по авионике. На экране монитора мы видим значения заданной скорости, высоты и уровень сигнала", - сказал он.

Боевое дежурство обычно длится около шести часов. "Суперкам" благополучно возвращается к операторам - приземляется с помощью парашюта. Вместо него в небо оправляют другой аппарат.