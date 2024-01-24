МО сообщило о нанесении экипажами Ка-52М удара ракетами по опорным пунктам ВСУ

Пилоты также уничтожили пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар неуправляемыми ракетами по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении.

"Поступила боевая задача нанести удары по координатам. Отработали неуправляемым ракетным вооружением. Вернулись, все без происшествий закончилось", - рассказал летчик Ка-52М.

В Минобороны РФ напомнили, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации