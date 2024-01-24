Замминистра обороны РФ вручил государственные награды тульским десантникам в зоне СВО

В Минобороны России отметили, что церемония награждения проходила непосредственно вблизи передовой.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин наградил тульских десантников государственными наградами в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне проведения специальной военной операции заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил государственными наградами военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, проявивших мужество и героизм в ходе проведения СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что церемония награждения проходила непосредственно вблизи передовой.

"Гвардейцы-десантники, поздравляю вас с награждением боевыми государственными наградами. Вы их заслужили в бою, проявив мужество, храбрость, отвагу, смелость. Вы самые лучшие, настоящие защитники нашего Отечества, нашей страны. Мы гордимся вами, гордятся вооруженные силы, вся страна и ваши близкие. Я считаю, что на вашей груди будет еще не одна государственная награда, которая будет вам вручена за вашу верность присяге и воинскому долгу. Спасибо вам", - привели слова Горемыкина в военном ведомстве.

Десантникам, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине, вручили ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени и Суворова, а также ножи и благодарности от министра обороны РФ.

