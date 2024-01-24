Боец ВС РФ рассказал об уничтожении колонны бронетехники ВСУ с двумя танками Leopard

Он также поразил шесть БМП Bradley и минный трал

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заместитель командира батальона по военно-политической работе ВС РФ Дмитрий Ковалев рассказал, как российские военнослужащие уничтожили колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Было поражены шесть боевых машин Bradley, два танка Leopard и минный трал, сообщили в Минобороны РФ.

"Выйдя на боевой марш, они были зафиксированы разведкой БПЛА, после чего я принял решение наносить огневое поражение всеми видами вооружения. Их выдвижение было вычислено средствами воздушной разведки, после чего я принял решение поразить колонну всеми имеющимися огневыми средствами. Всего было уничтожено шесть Bradley, два танка Leopard и минный трал" - рассказал Ковалев. По словам военнослужащего, в тот момент он страха не испытал.

"Когда неоднократно снаряды прилетают к тебе во двор, когда разбивает все окрестности, необходимо идти защищать свою страну. Главная мотивация была освободить свой дом, чтобы не стреляли, чтобы никого не убивали," - рассказал о причинах вступления в армию Ковалев.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, он был награжден государственной наградой - медалью Жукова и медалью Минобороны России "За боевые отличия".