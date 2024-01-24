Минобороны РФ сообщило об уничтожении пехоты ВСУ на северском направлении

Подразделения группировки войск "Юг" поразили цель при помощи беспилотника, отметило ведомство

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Юг" уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении при помощи беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оператор БПЛА в ходе облета вероятных маршрутов передвижения противника обнаружил группу ВСУ на северском направлении. После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор БПЛА подлетел к цели для поражения. Несколько секунд на корректировку и наведение. Дальше сброс ВОГ, попадание в противника и его уничтожение", - говорится в сообщении.

По словам одного из операторов, обучение ему далось легко. "Я раньше летал на маленьких коптерах, домашних, поэтому обучение легко далось - принцип тот же. Иногда после работы приходится чинить "птичку", но парни помогают", - рассказал оператор БПЛА с позывным Кот.