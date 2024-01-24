МО РФ сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

Как отметило ведомство, обнаружение подразделений противника осуществлялось с помощью беспилотника

ТАСС, 24 января. Экипаж танка Т-72Б3М Западной группировки ВС РФ уничтожил опорные пункты и замаскированный пулеметный расчет ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции подразделениями разведки были выявлены опорные пункты и пулеметный расчет ВСУ, замаскированный на холме. Обнаружение подразделений противника осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата. Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипаж танка Т-72Б3М Западной группировки войск незамедлительно выдвинулся на передний край обороны противника и прямой наводкой нанес мощный огневой удар, отработав по выданным координатам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сеть огневых точек и оперативных укрытий позволяет российским экипажам за считанные минуты выйти из режима ожидания на рубеж открытия огня, выполнить огневое воздействие и незаметно для противника и его разведки убыть в запасные районы.

Как рассказал командир танкового взвода с позывным "Волк-61", среди целей танкистов - пулеметные расчеты, расчеты ПТУР, а также опорные пункты противника.

"Больше всего работаем прямой наводной. Выкатываемся на расстояние до 500-800 м и работаем по опорникам, то есть разносим противника практически вплотную", - сказал он, отметив высокий уровень защищенности своего Т-72Б3М от ударов противника благодаря установленной дополнительной защите. Она включает в себя в том числе решетчатые противокумулятивные экраны, а также систему РЭБ, предназначенную для борьбы с беспилотниками противника.