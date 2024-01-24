Минобороны России сообщило об уничтожении зенитной установки ЗУ-22 в Херсонской области

В ведомстве отметили, что подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно ликвидируют десятки украинских боевиков

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Расчет беспилотников Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожил спаренную зенитную установку ЗУ-23 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области. Расчет БПЛА, профессионально управляя "Ланцетом" подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания, зенитная установка ЗУ-23 ВСУ была выведена из строя", - сказали в Минобороны РФ.

Подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ.