В КТРВ заявили, что гиперзвуковой "Циркон" способен преодолеть почти любую ПРО врага

По словам гендиректора корпорации Бориса Обносова, характеристики ракетного комплекса крайне высоки

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" способен преодолеть почти любую противоракетную (ПРО) или противовоздушную (ПВО) защиту противника. Об этом сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня характеристики "Циркона" крайне высоки, и, конечно, для его перехвата требуется очень эффективная система противоракетной обороны и система ПВО. На мой взгляд, <...> сегодня "Циркон" - это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага", - сказал он.