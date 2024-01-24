В МО РФ рассказали о подвиге гранатометчика, который вынес из-под огня троих сослуживцев

Находясь на передней линии под артиллерийским огнем противника, Семен Ницеский также оказывал первую помощь пострадавшим военнослужащим

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге помощника-гранатометчика Семена Ницеского, который во время боя вынес из под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) троих раненных сослуживцев.

"Находясь на передней линии под артиллерийским огнем противника, Семен Ницеский оказывал первую помощь пострадавшим военнослужащим, благодаря чему получившие незначительные ранения военнослужащие продолжали выполнять боевые задачи. В ходе боя лично вынес из-под огня противника в безопасное место троих раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую помощь", - рассказали в военном ведомстве

Кроме того, в Минобороны рассказали о радиотелефонисте взвода связи сержанта Сергея Кулика, который под атакой беспилотников восстановил работоспособность радиостанции.

"В ходе очередного удара противника радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего группа на некоторое время лишилась возможности корректировать огонь артиллерии. Сергей Кулик оперативно, несмотря на артиллерийский обстрел и атаки дронов, восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил корректировку огня артиллерии", - добавили в военном ведомстве, уточнив, что благодаря действиям сержанта Кулика артиллерийский дивизион по переданным данным рассеял наступающие штурмовые группы противника, а затем подавил огневые точки вражеской артиллерии.