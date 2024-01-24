МО РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 51 украинского беспилотника

По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны также сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Ольшана, Таволжанка, Токаревка Харьковской области, Спорное, Шевченко, Марьинка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Житловка, Площанка Луганской Народной Республики, Раденск, Саги, Бабино Херсонской области, Светлое, Вербовое и Смелое Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что также средства ПВО РФ сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У".