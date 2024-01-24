МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 175 военных и 12 единиц техники

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" на купянском направлении за сутки отбила пять атак противника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 175 военных и 12 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Берестовое и Ивановка Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, 2 танка, 5 автомобилей, самоходную пушку "Гиацинт-С" и 4 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".