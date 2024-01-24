МО РФ сообщило, что ВСУ на донецком направлении потеряли до 220 военных

По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 220 военных, 3 танка и 8 боевых бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 220 военнослужащих, 3 танка, 8 боевых бронированных машин и 16 автомобилей", - сообщили там.

В МО РФ уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".