МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 105 военных

По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении до 105 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 105 военнослужащих и 3 автомобиля", - сообщили там.

Как добавили в военном ведомстве РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка (САУ) "Гвоздика", а также боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град".