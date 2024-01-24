МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 260 военных

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили до 260 военнослужащих. ВС РФ также отразили две атаки противника на этом направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей", - говорится в сообщении.