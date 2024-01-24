МО РФ сообщило, что ВСУ на херсонском направлении потеряли до 60 военных

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении за сутки потеряли до 60 военных и зенитную установку ЗУ-23. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины, 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Змиевка, Золотая Балка и Михайловка Херсонской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 7 автомобилей, а также зенитная установка ЗУ-23", - сказали в ведомстве.