МО РФ сообщило, что ВСУ на запорожском направлении потеряли до 50 военнослужащих

По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Нестрянка

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 50 военнослужащих на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял [на запорожском направлении] до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и орудие Д-20", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Нестрянка Запорожской области.