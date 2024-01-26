МО РФ рассказало о 13 групповых ударах высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВПК Украины

В ведомстве подчеркнули, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты были поражены

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 13 ударов высокоточным оружием по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины, а также арсеналам, аэродромам и пунктам дислокации иностранных наемников.

Все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 20 по 26 января ВС РФ нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены", - сообщили там.