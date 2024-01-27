В МО РФ рассказали о рядовом Киселеве, вынесшем троих раненых из-под обстрела

Благодаря действиям бойца атака противника была отражена, добавили в ведомстве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге рядового Александра Киселева, который вынес троих раненых сослуживцев из-под огня Вооруженных сил Украины и оказал им помощь.

"Находясь на передней линии под артиллерийским огнем противника, Александр Киселев оказывал первую помощь пострадавшим военнослужащим, вследствие чего военнослужащие, получившие незначительные повреждения, продолжали выполнять боевые задачи. В ходе боя Александр лично вынес из-под огня противника в безопасное место троих раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им медицинскую помощь. Благодаря смелым и решительным действиям рядового Александра Киселева атака противника была отражена, сохранены жизнь и здоровье личного состава подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение, в составе которого действовал Киселев, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Противник, стремясь ослабить боевые порядки обороняющихся российских подразделений, подверг позиции артиллерийскому и минометному обстрелу, после чего перешел в наступление.

Также в военном ведомстве рассказали о младшем сержанте Рустеме Султанове, который служил старшим механиком-водителем танкового батальона.

"Действуя из огневой засады, экипаж первым встретил атаку бронегруппы украинских боевиков. Умело используя складки местности, младший сержант Рустем Султанов скрытно и оперативно менял огневые позиции, что позволило нанести повреждения бронетехнике противника и вынудить его начать отступление. Заставив противника развернуться, Рустем Султанов вывел боевую машину на удобный огневой рубеж что позволило избежать ответного огня противника и пресечь все попытки эвакуировать бронетехнику иностранного производства с поля боя.

Благодаря слаженным действиям экипажа танка, действовавшего в огневой засаде, мужественным и самоотверженным действиям младшего сержанта Султанова удалось уничтожить 3 боевые бронированные машины противника и заставить его отступить", - отметили в Минобороны РФ.