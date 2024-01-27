26 января, 21:02
Военная операция на Украине

В МО РФ рассказали о рядовом Киселеве, вынесшем троих раненых из-под обстрела

Благодаря действиям бойца атака противника была отражена, добавили в ведомстве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге рядового Александра Киселева, который вынес троих раненых сослуживцев из-под огня Вооруженных сил Украины и оказал им помощь.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Находясь на передней линии под артиллерийским огнем противника, Александр Киселев оказывал первую помощь пострадавшим военнослужащим, вследствие чего военнослужащие, получившие незначительные повреждения, продолжали выполнять боевые задачи. В ходе боя Александр лично вынес из-под огня противника в безопасное место троих раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им медицинскую помощь. Благодаря смелым и решительным действиям рядового Александра Киселева атака противника была отражена, сохранены жизнь и здоровье личного состава подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение, в составе которого действовал Киселев, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Противник, стремясь ослабить боевые порядки обороняющихся российских подразделений, подверг позиции артиллерийскому и минометному обстрелу, после чего перешел в наступление.

Также в военном ведомстве рассказали о младшем сержанте Рустеме Султанове, который служил старшим механиком-водителем танкового батальона.

"Действуя из огневой засады, экипаж первым встретил атаку бронегруппы украинских боевиков. Умело используя складки местности, младший сержант Рустем Султанов скрытно и оперативно менял огневые позиции, что позволило нанести повреждения бронетехнике противника и вынудить его начать отступление. Заставив противника развернуться, Рустем Султанов вывел боевую машину на удобный огневой рубеж что позволило избежать ответного огня противника и пресечь все попытки эвакуировать бронетехнику иностранного производства с поля боя.

Благодаря слаженным действиям экипажа танка, действовавшего в огневой засаде, мужественным и самоотверженным действиям младшего сержанта Султанова удалось уничтожить 3 боевые бронированные машины противника и заставить его отступить", - отметили в Минобороны РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине