Минобороны РФ: служба ГСМ развернула автономный склад горючего на купянском направлении

Все полевые склады развернуты с учетом рассредоточения запасов и обеспечения их защиты, уточнил начальник службы горючего группировки войск "Запад"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Военнослужащие службы ГСМ 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск развернули современный автономный склад горючего в новом районе на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Один из главных союзников нашей победы - это время. С целью сокращения сроков подачи выполнения задач по бесперебойному обеспечению горючим, маслами и смазками, специальными жидкостями войск группировки развернута система полевых защищенных складов горючего с использованием эластичных резервуаров вместимостью от 25 до 250 метров кубических, полевых магистральных и складских трубопроводов", - рассказал начальник службы горючего группировки войск "Запад" с позывным Бочка, его слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что все полевые склады группировки являются автономными и развернуты с учетом рассредоточения запасов и обеспечения их защиты.