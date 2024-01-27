МО РФ: FPV-дроны ивановских десантников уничтожили расчет АГС-17 ВСУ в районе Артемовска

Определив цель, оператор завел на нее беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет БПЛА, уточнили в военном ведомстве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Подразделение FPV-дронов ивановских десантников из состава Южной группировки войск уничтожило мобильный расчет гранатомета АГС-17 ВСУ в района Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ивановских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу и технику ВСУ ударными беспилотниками на артемовском направлении. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель - мобильный расчет АГС-17 "Пламя", двигавшийся по направлению от Часова Яра к передовым позициям ВСУ к северо-западу от Артемовска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что определив цель, оператор завел на нее беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Сбарражировав, FPV-дрон точно поразил двигавшийся мотовездеход ВСУ с расчетом АГС.

"После выполнения боевой задачи во избежание ответного поражения противником расчет ударных беспилотников "крылатой пехоты" оперативно сменил свою позицию", - отметили в военном ведомстве.