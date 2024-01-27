Командир Ивановского соединения ВДВ наградил десантников в зоне проведения СВО

Военнослужащим инженерно-саперного батальона вручили знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова и "За разминирование"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Командир Ивановского соединения ВДВ вручил боевые государственные награды военнослужащим отдельного инженерно-саперного батальона, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, в День образования воинской части военнослужащим инженерно-саперного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ были вручены боевые государственные награды. Военнослужащим инженерно-саперного батальона вручили знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова и "За разминирование". Государственные награды на передовой личному составу вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командир соединения поздравил инженеров с Днем образования воинской части и поблагодарил их за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач. Сразу после награждения военнослужащие подразделения вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.