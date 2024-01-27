МО РФ сообщило об уничтожении минометного расчета и позиций ВСУ на купянском направлении

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении целей, добавили в ведомстве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" Западной группировки войск уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов, вскрыв замаскированные позиции и минометный расчет противника, передали точные координаты на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам целей", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.

"Одна из самых интересных целей [которую удалось поразить] - это радиолокационная система контрбатарейной борьбы иностранного производства, а так в основном работаем по артиллерии, по укрепрайонам, блиндажам", - рассказал командир артиллерийского взвода с позывным Омск на видео, предоставленном Минобороны.

Он также назвал "Гиацинт-С" "снайперской винтовкой" артиллерии, отметив, что орудие позволяет точно поражать цели на больших расстояниях.

2С5 "Гиацинт-С" - самоходная пушка калибра 152 мм. Предназначена для поражения артиллерийских батарей, подавления пунктов управления, разрушения оборонительных сооружений, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника. Разработана в середине 1970-х годов. Масса "Гиацинт-С" - 28 тонн, максимальная дальность стрельбы - 28 км, масса снаряда - 46 кг, скорострельность - 5-6 выстрелов в минуту, возимый боезапас - 60 выстрелов. Скорость движения по шоссе - до 60 км/ч. Расчет - 7 человек.