МО РФ: штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

После поражения целей летчики выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром и посадку

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По докладам передового авиационного наводчика "все указанные цели были успешно поражены".

"После получения задачи выполнили взлет, выход в район цели. Нанесение удара неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования по скоплению живой силы противника. После выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, посадку", - рассказал летчик Су-25 с позывным Трактор.