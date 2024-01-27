МО РФ сообщило об отражении пяти атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Противник потерял до 25 военнослужащих

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп ВСУ за сутки на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - сообщили в МО РФ.