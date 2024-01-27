МО РФ заявило о потере ВСУ на донецком направлении до 250 военных за сутки

Было отражено две атаки противника в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными, было отражено две атаки противника в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, противник потерял убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".