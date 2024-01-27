МО РФ заявило об отражении на южнодонецком направлении четырех атак ВСУ в районе Приютного

Противник потерял до 115 военных

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские войска на южнодонецком направлении за сутки отразили четыре атаки штурмовых групп противника районе Приютного Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Макаровки в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 115 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", - говорится в сообщении.