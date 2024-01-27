МО РФ сообщило о поражении бригады ВСУ у Работина и Нестерянки Запорожской области

Противник потерял до 20 военнослужащих

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли поражение бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Работина и Нестерянки. Противник потерял до 20 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" противника.