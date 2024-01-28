МО РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 28 украинских беспилотников

По данным ведомства, за сутки также сбили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным министерства уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Водяное, Белогоровка, Марьинка, Ямполовка, Спорное, Пески Донецкой Народной Республики, Приволье, Новознаменка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Новая Маячка Херсонской области, Ольшана и Горобьевка Харьковской области.

По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 311 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 814 танков и других боевых бронированных машин, 1 211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 990 единиц специальной военной автомобильной техники.