В Минобороны РФ рассказали о подвиге рядового, уничтожившего три танка ВСУ

Военнослужащий Николай Моисеев на протяжении двух суток держал оборону "на одном из наиболее танкоопасных направлений", уточнили в ведомстве

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. В Министерстве обороны РФ рассказали о подвиге механника-водителя танка рядового Николая Моисеева, который в течение двух суток держал оборону на танкоопасном направлении и уничтожил три танка ВСУ.

"Рядовой Николай Моисеев, действуя в составе танкового экипажа, выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российской батальонно-тактической группы. Украинские боевики раз за разом предпринимали попытки прорыва оборонительных рубежей для последующего выхода в район расположения российских войск. В течение двух суток Николай Моисеев, используя имеющийся боевой опыт, держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений. В ходе боев с вооруженными формированиями противника экипажем было уничтожено три вражеских танка, а также большое количество живой силы противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря смелости и отваге рядового Николая Моисеева задача по обороне позиций была выполнена.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали о подвиге ефрейтора Александра Апашанцева, который увел горящую штабную машину от колонны российской техники.

"В результате одного из залпов вражеской артиллерии командно-штабная машина под управлением ефрейтора Александра Апашанцева, которая обеспечивала связь внутри группы и с вышестоящим штабом, получила повреждения и загорелась. Оценив обстановку, Александр вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, несмотря на полученные повреждения, учитывая большую вероятность угрозы перехода огня от горящего автомобиля на другие транспортные средства колонны, невзирая на плотный огонь противника, оперативно вывез горящую командно-штабную машину в безопасное место, после чего приступил к ее тушению", - говорится в сообщении.