МО РФ сообщило об отражении атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Противник понес потери в живой силе и технике, рассказали в оборонном ведомстве

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" западной группировки ВС РФ отразил атаку штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики засекли передвижение боевиков и техники ВСУ в сторону российских позиций и тут же передали координаты на командный пункт. При выполнении огневых задач расчет РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил живую силу противника и несколько единиц боевой техники. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллерийский расчет 1-й гвардейской танковой армии из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" точным залпом предотвратил попытку атаковать штурмовыми группами ВСУ позиции российских войск.

"Работаем ежедневно, днем и ночью, по укрепленным районам, живой силе и боевой технике противника. С каждым днем мы приближаем нашу победу, и делаем все для недопущения продвижения врага хоть на сантиметр вперед", - сказал командир взвода с позывным Китаец.

Отмечается, что в ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты также наносили удары по выявленным замаскированным огневым позициям артиллерии, местам хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленным от линии соприкосновения.